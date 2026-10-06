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Elazığ'da koruma altındaki su samuru Keban Baraj Gölü'nde gece görüntülendi

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Elazığ'da koruma altındaki su samuru Keban Baraj Gölü'nde gece görüntülendi
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Elazığ'da koruma altındaki su samuru, Keban Baraj Gölü'nde gece saatlerinde görüntülendi. Sportif olta balıkçılığı yapan Mehmet Tuncay, su samurunun balık avlamak için dolaştığı anları cep telefonuyla kaydetti; görüntüler bölgedeki yaban hayatının zenginliğini gösterdi.

Elazığ'da, koruma altında bulunan su samuru Keban Baraj Gölü'nde gece saatlerinde görüntülendi.

Keban Baraj Gölü'nde sportif olta balıkçılığı yapan Mehmet Tuncay, gece saatlerinde balık avladığı sırada su samurunu fark etti. Tuncay, su samurunun su içerisinde balık avlamak için dolaştığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Doğal yaşam alanlarında nadir görülmesi nedeniyle dikkat çeken su samurunun görüntüleri, bölgedeki yaban hayatının zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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