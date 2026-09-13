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Elazığ’da iklim değişikliği farkındalık etkinliği

Elazığ’da iklim değişikliği farkındalık etkinliği
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının öncülüğünde, COP31 İklim Değişikliği Farkındalık Etkinliği çerçevesinde 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen farkındalık çalışmaları, Elazığ’da da gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının öncülüğünde, COP31 İklim Değişikliği Farkındalık Etkinliği çerçevesinde 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen farkındalık çalışmaları, Elazığ'da da gerçekleştirildi.

İklim değişikliği ve çevre konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından farkındalık standı kuruldu. Etkinlik çerçevesinde vatandaşlara ve çocuklara yönelik çeşitli bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

İklim değişikliğinin etkileri konusunda toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşturulmasının önemine dikkat çekilen etkinlikte, özellikle çocukların çevre bilinci kazanmasına yönelik çalışmaların önemi vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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