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Keban'da el emeği ürünler görücüye çıktı

Keban'da el emeği ürünler görücüye çıktı
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Elazığ'ın Keban ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin el emeği ürünlerinden oluşan sergi açıldı. Açılışa kaymakam, savcı ve diğer kurum müdürleri katıldı.

Elazığ'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında açılan sergide kursiyerlerin yaptığı ürünler görücüye çıktı.

Elazığ'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında etkinlikler sürüyor. Bu çerçevede Keban Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından sergi açıldı. Sergide kursiyerlerin yaptığı el emeği ürünler görücüye çıktı. Serginin açılışına, Kaymakam Furkan Atalık, Keban Cumhuriyet Savcısı Gülnur Cansın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar ve diğer kurum müdürleri katıldı.

Açılışın ardından protokol ve katılımcılar sergiyi gezdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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