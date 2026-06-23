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Keban'da dağ keçileri sürü halinde görüldü

Keban'da dağ keçileri sürü halinde görüldü
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Elazığ'ın Keban ilçesinde koruma altındaki dağ keçileri, sürü halinde dağlık alandan aşağı inerken vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde dağlık alandan aşağı inen dağ keçisi sürüsü, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde, koruma altında bulunan ve yaban hayatının önemli parçalarından dağ keçileri sürü halinde görüntülendi. Doğal yaşam alanlarında yiyecek arayışına çıkan çok sayıda dağ keçisi, ilçedeki seyir tepe olarak bilinen tepelik ve sarp kayalık alanların yakınlarına kadar indi. Yamaçlardan inerek sürü halinde hareket eden ve bir süre çevrede dolaşan dağ keçilerinin o anları, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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