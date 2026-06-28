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Elazığ'da bir vatandaş, yakaladığı yılanı traktörle gezdirdi

Elazığ'da bir vatandaş, yakaladığı yılanı traktörle gezdirdi
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Elazığ'ın Pincirik köyünde bir çiftçi, arazide bulduğu kum boa yılanını yakalayıp traktöründe gezdirdi ve yılanla sohbet etti. Çiftçi, daha sonra yılanı doğaya bıraktı.

Elazığ'da bir vatandaş, yakaladığı kum boa yılanını, traktörün içerisinde gezdirerek sohbet etti.

Elazığ'ın Pincirik köyünde bir çiftçi, arazide Türkiye'de tek türü bulunan kum boa yılanını fark etti. Fark ettiği yılanı yakalayan çiftçi, yılanı traktörünün içerisine alarak bir süre gezdirdi. Yılanla sohbet de eden çiftçi, daha sonra doğaya bıraktı.

Görüntülerde, çiftçinin yılana 'Mal iyi, dil çıkarma biz seninle arkadaş olduk. Akıllı ol, birlikte takılacağız" dediği anlar izleyenleri gülümsetti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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