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Elazığ’da amatör balıkçıdan örnek davranış: Yavru sazanı tekrar suya bıraktı

Elazığ’da amatör balıkçıdan örnek davranış: Yavru sazanı tekrar suya bıraktı
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Elazığ’ın Keban Baraj Gölü’nde amatör balıkçılık yapan bir vatandaş, oltasına takılan yavru sazanı yeniden suya bırakarak örnek bir davranış sergiledi.

Elazığ'ın Keban Baraj Gölü'nde amatör balıkçılık yapan bir vatandaş, oltasına takılan yavru sazanı yeniden suya bırakarak örnek bir davranış sergiledi.

Keban Baraj Gölü'nde amatör olarak balık avlayan bir vatandaşın oltasına yavru sazan balığı takıldı. Balığın küçük olduğunu fark eden duyarlı balıkçı, yavru sazanı zarar vermeden oltadan çıkararak yeniden göle bıraktı.

Balığın doğal yaşamına devam etmesini sağlayan bu davranış, su ürünlerinin korunması ve sürdürülebilir balıkçılık açısından örnek bir hareket olarak değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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