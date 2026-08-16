Elazığ'da Ağaç Kovuğundan 13 Kilo Bal Çıktı

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde ağaç kovuğundan 13 kilo bal çıkartıldı.

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde Mehmet Ali Çağlar, meşe ağacının kovuğunda doğal olarak oluşan balı fark etti. Ağaç kovuğunda yapılan incelemenin ardından yaklaşık 13 kilogram bal çıkarıldı. Doğal ortamda oluşan bal, görenlerin de ilgisini çekerken, Mehmet Ali Çağlar o anları görüntüledi.

Kovuktan çıkarılan doğal bal, bölgedeki doğal zenginlikleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı