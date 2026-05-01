Ekipler seferber oldu, çukura düşen inek kurtarıldı
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde çukura düşen ineği ilçe özel idaresi ekipleri kurtardı.
Halilfakılı köyünde çukura düşen ineği bulunduğu yerden çıkartamayan köy sakinleri Sorgun İlçe Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, iş makinesi yardımıyla ineği bulunduğu yerden çıkarttı. Ardından inek, sahibine teslim edildi. - YOZGAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı