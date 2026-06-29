Haberler

Amatör balıkçıdan 112 santimetrelik av

Amatör balıkçıdan 112 santimetrelik av
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Eflani ilçesindeki gölette amatör balıkçı Ozan Mahir Oğuz, 112 santimetre uzunluğunda ve 10,8 kilogram ağırlığında dev bir turna balığı yakaladı. Oğuz'un sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar büyük ilgi gördü.

Amatör balıkçı Ozan Mahir Oğuz, Karabük'ün Eflani ilçesindeki gölette 112 santimetre uzunluğunda, 10,8 kilogram ağırlığında turna balığı yakaladı.

Amatör balıkçılar tarafından sıklıkla tercih edilen Eflani'deki göletlerde oltasını suya bırakan Oğuz, uzun uğraşlar sonucu dev turna balığını kıyıya çıkardı.

112 santimetre uzunluğunda ve 10,8 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen turna balığı, görenlerin ilgisini çekti.

Oğuz, yakaladığı balıkla çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşırken, paylaşım kısa sürede ilgi gördü. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki

AK Parti'den İsrail'in tarihi provokasyonuna ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya’da sıcaklık rekoru kırıldı, Türk doktor isyan etti

Sıcaklık rekorunun kırıldığı ülkede çalışan Türk doktor isyan etti
İşkence gibi eğlence! Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı

Şalvar giydirilip boynuna çan takıldı... Yetmedi, fırçayla yıkandı
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş

Saldırıdan aylar sonra ortaya çıkan detay! Meğer veli durdurmamış
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı

Erdoğan'dan zirveye damga vuran mesaj! NATO'ya kritik bir çağrısı var
Hem emzirdi hem yayına devam etti

Hem emzirdi hem yayına devam etti
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı

Pandemi döneminde askıya alınan uygulama yeniden başladı
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi

Böylesi görülmedi! Güvenlik çemberi genişledi, kuş bile uçurmuyorlar