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Oltaya takılan balığı görünce büyük sevinç yaşadılar

Oltaya takılan balığı görünce büyük sevinç yaşadılar
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Karabük'ün Eflani ilçesinde amatör balıkçı Ahmet Öztürk, Bostancılar Göleti'nde 95 santimetre boyunda ve 6 kilogram ağırlığında bir turna balığı yakaladı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde amatör balıkçılık yapan bir kişi, Bostancılar Göleti'nde 95 santimetre uzunluğunda ve 6 kilogram ağırlığında turna balığı yakaladı.

Amatör balıkçı Ahmet Öztürk, balık tutmak için gittiği Bostancılar Göleti'nde oltasına büyük bir balığın takıldığını fark etti. Uzun süren mücadelenin ardından balığı kıyıya çıkarmayı başaran Öztürk, yakaladığı turnanın büyüklüğüyle dikkat çekti. Yapılan ölçümlerde turna balığının 95 santimetre uzunluğunda ve 6 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi.

Gölette bulunan diğer balıkçıların da ilgi gösterdiği dev turna, balıkçılar için heyecan oluşturdu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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