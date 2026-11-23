Edremit'te akşam etkisini artıran sağanak hayatı felç etti, dükkanları su bastıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Edremit'te gün boyu süren sağanak akşam saatlerinde etkisini artırarak hayatı felç etti. Yağmurla sokaklar su altında kalırken birçok dükkanı su bastı; vatandaşlar kendi imkanlarıyla iş yerlerine su girmesini engellemeye çalıştı ve ekipler teyakkuza geçti.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde gün boyu süren ve akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak hayatı felç etti.
Edremit'te havanın kararması ile etkisini arttıran sağanak hayatı felç etti. Gök gürültüsü eşliğinde bastıran yağmurla sokaklar sular altında kaldı. Birçok dükkanı su basarken, vatandaşlar kendi imkanları ile suların iş yerlerine girmesini engellemeye çalıştı. Yağışın devam ettiği ilçede ekipler de teyakkuza geçti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı