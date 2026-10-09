Edirne Lalapaşa'da yavru tilki insanlardan kaçmadı, uzun kuyruğuyla dikkat çekti

Edirne Lalapaşa'da yavru tilki insanlardan kaçmadı, uzun kuyruğuyla dikkat çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli köyünde yiyecek arayışıyla köye indiği değerlendirilen yavru tilki, vatandaşlar tarafından görüntülendi. İnsanlardan kaçmadığı görülen yavru tilki, uzun kuyruğuyla dikkat çekti ve vatandaşların ilgisini çekti.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli köyünde, yiyecek arayışıyla köye indiği değerlendirilen yavru tilki vatandaşlar tarafından görüntülendi. İnsanlardan kaçmadığı görülen yavru tilki, kuyruğunun uzunluğuyla da dikkat çekti.
Yavru tilkiyi cep telefonuyla görüntüleyen vatandaş, "Uzun kuyruk bak, insanlardan da kaçmıyor" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Köyde görüntülenen yavru tilki, vatandaşların ilgisini çekti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı