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Edirne Lalapaşa'da kışlık odunlar metreküpü 700 TL'den dağıtılıyor

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Edirne Lalapaşa'da kışlık odunlar metreküpü 700 TL'den dağıtılıyor
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Edirne Lalapaşa'daki Sarıdanışment köyünde, orman vasfını yitirmiş alanlarda kesilen ağaçlardan elde edilen odunlar köy halkına kışlık yakacak olarak eşit dağıtılıyor. Köy Muhtarı Turan Yılmaz, odunların ücretli verildiğini ve metreküpünün 700 TL olduğunu söyledi.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Sarıdanışment köyünde, köylülerin kışlık yakacak ihtiyacını karşılamak amacıyla kesilen ağaçlar, köy halkına eşit şekilde dağıtılıyor.

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, orman vasfını yitirmiş alanlarda gerçekleştirilen kesimlerin ardından elde edilen odunlar, köy sakinlerinin kışlık yakacak ihtiyacında kullanılmak üzere hazırlanıyor.

Köy Muhtarı Turan Yılmaz, kesimlerin ardından elde edilen odunların köy halkına eşit şekilde dağıtıldığını belirterek, odunların ücret karşılığında verildiğini söyledi. Yılmaz, yakacak odunun metreküpünün 700 TL karşılığında vatandaşlara teslim edildiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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