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Edirne'de vatandaşlar yağmurun tadını çıkardı

Edirne'de vatandaşlar yağmurun tadını çıkardı
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Edirne'de aralıklarla etkili olan sağanak yağış, sıcak havanın ardından serinlik getirdi. Saraçlar Caddesi'nde vatandaşlar şemsiyeleriyle yürüyüş yapıp yağmurun tadını çıkarırken, bir kişinin dans ettiği anlar kameraya yansıdı.

Edirne'de sağanak yağış aralıklarla etkili olurken, şemsiyelerini alan vatandaşlar yağmur altında yürüyüş yaparak serin havanın tadını çıkardı.

Sıcak havaların ardından gelen yağışla birlikte hava sıcaklığında hissedilir düşüş yaşanırken, Saraçlar Caddesi'nde oluşan manzara renkli görüntülere sahne oldu. Yağmurun kent yaşamını olumsuz etkilemesinin yanında, serin havayı fırsata çeviren vatandaşlar da yürüyüş yaparak günün keyfini çıkardı.

Yağışa rağmen Saraçlar Caddesi'nde hareketlilik dikkat çekerken, bazı vatandaşlar alışverişlerini sürdürdü, bazıları ise yağmur eşliğinde yürümeyi tercih etti. Bir vatandaşın yağmur altında dans ettiği anlar kameraya yansıdı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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