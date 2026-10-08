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Düzce Çalıcuma köyünde İl Özel İdaresi asfalt yama çalışması yapıyor

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Düzce Çalıcuma köyünde İl Özel İdaresi asfalt yama çalışması yapıyor
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Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Merkez ilçeye bağlı Çalıcuma köyünde yol güvenliğini ve ulaşım konforunu artırmak için asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor. Zamanla bozulan yol kesimlerinde yapılan çalışmaların belirlenen program doğrultusunda devam edeceği bildirildi.

Düzce'nin Merkez ilçeye bağlı Çalıcuma köyünde yol güvenliğini ve ulaşım konforunu artırmak amacıyla asfalt yama çalışmaları devam ediyor.

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının bakım ve onarımına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Merkez ilçeye bağlı Çalıcuma köyünde zamanla bozulan yol kesimlerinde asfalt yama çalışması gerçekleştiriliyor. Ekipler, ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan noktalarda yol yüzeyindeki bozulmaları gideriyor.

Çalışmaların belirlenen program doğrultusunda devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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