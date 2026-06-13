Durankaya şelalesi coştu

Hakkari'nin Durankaya beldesinde kayalıklar arasından süzülen şelale, bu yıl etkili olan yağışlarla birlikte adeta coştu.

Merkez Bağlarbaşı ve Dere Üstü mahalleleri arasındaki yol güzergahında bulunan yüksek kayalıkların yamaçlarından akan şelale, geçen yıllara göre daha gür bir görüntü oluşturdu. İlkbahar ve yaz aylarında ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline gelen şelale, doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Kayalıkların eteklerinden süzülerek akan ve çevresine masmavi bir görünüm kazandıran şelale, görsel şölen sunuyor. Belde sakinlerinin yanı sıra bölgeye gelen yerli turistler de şelalenin önünde hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyor. Vatandaşlar, bu yıl su debisinin oldukça yüksek olduğunu belirterek, şelalenin doğal güzelliğinin her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü ifade etti. Durankaya'nın önemli doğal zenginliklerinden biri olan şelale, ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunmaya devam ediyor. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı