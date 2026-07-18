Doğubayazıt'ta su sorununa güneş enerjili çözüm

Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, Dağdelen Köyü'nde içme suyu sorununu çözmek amacıyla hayata geçirilecek Güneş Enerji Sistemi (GES) projesini yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Dağdelen Köyü'nde uzun süredir yaşanan içme suyu sorununun çözümü için planlanan Güneş Enerji Sistemi (GES) projesinde çalışmalar sürüyor. Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, proje alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Ayvat, enerjisini güneşten sağlayacak sistemin kurulacağı bölgede yürütülen hazırlıkları yerinde değerlendirdi. Güneş enerjisiyle çalışacak su pompalarının devreye alınmasıyla köyün içme suyu ihtiyacının kesintisiz ve sürdürülebilir şekilde karşılanması hedefleniyor.

İncelemelerin ardından köy sakinleriyle bir araya gelen Ayvat, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini ifade eden Ayvat, çocuklarla da yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler dağıttı.

Doğubayazıt Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen GES projesinin tamamlanmasıyla birlikte Dağdelen Köyü'nün içme suyu altyapısının güçlendirilmesi ve uzun yıllardır yaşanan su sıkıntısının kalıcı olarak çözüme kavuşturulması amaçlanıyor. Yetkililer, ilçedeki kırsal mahalle ve köylerde yaşam kalitesini artırmaya yönelik altyapı yatırımlarının sürdürüleceğini belirtti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı