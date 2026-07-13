Diyadin Kanyonu'nun doğal güzelliği dron ile görüntülendi

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan ve "Doğu'nun Ihlara Vadisi" olarak nitelendirilen Diyadin Kanyonu, etkileyici doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Yaklaşık 30 kilometre uzunluğundaki kanyon, Murat Nehri'nin oluşturduğu eşsiz jeolojik yapısı ve doğal dokusuyla dron ile görüntülendi.

Yer yer 60 metreyi bulan dik kayalıklarla çevrili Diyadin Kanyonu, Murat Nehri'nin binlerce yıllık aşındırma süreci sonucu oluşan jeolojik yapısıyla bölgenin önemli doğal alanları arasında yer alıyor. "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" statüsündeki kanyon, dört mevsim sunduğu farklı manzaralarla doğaseverlerin, fotoğraf tutkunlarının ve kampçıların ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Dron ile kaydedilen görüntülerde kanyon boyunca uzanan sarp kaya duvarları, Murat Nehri'nin oluşturduğu kıvrımlar, zengin bitki örtüsü ve bölgenin simgelerinden Kudret Köprüsü dikkat çekti. Havadan çekilen görüntüler, Diyadin Kanyonu'nun doğal zenginliğini ve görsel güzelliğini bir kez daha ortaya koydu.

Volkanik araziler ile akarsu aşındırmasının şekillendirdiği Diyadin Kanyonu, yalnızca Ağrı'nın değil, Doğu Anadolu Bölgesi'nin de önemli doğa turizmi destinasyonları arasında gösteriliyor. Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bölge, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçilere eşsiz manzaralar sunuyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı