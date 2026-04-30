Doğu'da hava serinliyor: Sağanak ve çığ uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağını, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Bayburt ve Erzurum çevrelerinde hafif sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca, yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğu belirtilerek, yetkililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1 Mayıs 2026 Cuma gününden itibaren ülke genelinde serin ve yağışlı havanın etkili olacağı bildirildi.

Sıcaklıklardaki düşüşle birlikte buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. - ERZİNCAN

