Haberler

Diyarbakır dağları yaban keçilerine emanet

Diyarbakır dağları yaban keçilerine emanet
Güncelleme:
+29 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.

Çermik ilçesi Eskibağlar köyünde, izinsiz avlanmasının cezası neredeyse 1 milyon lira olan yaban keçileri sürü halinde görüldü. Çevreden geçen vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yaban keçisinin yemek araması yer aldı. Yaban keçileri bir süre sonra sarp kayalıklar arasında gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Yurt dışına kaçtı' denilen patron konuştu! Dev şirketten açıklama geldi

"Yurt dışına kaçtı" denilen patron konuştu! Dev şirketten açıklama var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kavacık üzümü bahçede 60, markette 200 lira! Üretici aradaki fiyat uçurumuna isyan etti

Bahçede 60, markette 200 lira! İzmir'in ünlü ürününde fiyat şoku
Meteoroloji'den İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı! Öğleden sonrasına dikkat

Meteorolojiden pazar planlarını iptal ettirecek uyarı geldi
Endonezya’da 243 kişiyi taşıyan gemi ile irtibat kesildi

243 kişiyle yola çıktı! Gemiden haber alınamıyor
Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta tarihi bir zam daha geliyor

Kötü haber! Cep yakacak tarihi bir zam daha geliyor
Ebeveyn banyosuna girdi, çıktığı yere inanamadı

Daireyi gezerken ebeveyn banyosuna girdi, çıktığı yere inanamadı
Ermenistan'dan Türkiye için tarihi mesaj: Her an hazırız

Türkiye için tarihi mesaj! "Her an hazırız" diyerek duyurdular
Bartın'da elektrik akımına kapılan çiftçi öldü

Bahçesini sulamak isterken canından oldu