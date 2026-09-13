Diyarbakır dağları yaban keçilerine emanet

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.

Çermik ilçesi Eskibağlar köyünde, izinsiz avlanmasının cezası neredeyse 1 milyon lira olan yaban keçileri sürü halinde görüldü. Çevreden geçen vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde yaban keçisinin yemek araması yer aldı. Yaban keçileri bir süre sonra sarp kayalıklar arasında gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı