Diyarbakır'da yaralı puhu bulundu
Çınar ilçesinde kanadı kırık halde bulunan puhu, vatandaş tarafından güvenli ortama alınarak tedavisi için yetkililere teslim edildi.
İlçenin kırsal Kazıktepe Mahallesi'nde kanadı kırık puhu bulundu. Ferhat Varlı, yaralı puhuyu güvenli yere alarak tedavisi için durumu Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı