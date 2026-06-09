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Su kuyusuna düşen yaban domuzu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Su kuyusuna düşen yaban domuzu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde su kuyusuna düşen yaban domuzu, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde su kuyusuna düşen yaban domuzu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçenin kırsal Ağaçlıdere Mahallesi Yağmurlu Küme Evleri'nde yaban domuzunun su kuyusuna düştüğü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye erleri, yaban domuzunu uzun uğraşlar sonucu çıkartıp doğal yaşam alanına bıraktı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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