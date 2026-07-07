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Diyarbakır'da termometreler 40 dereceyi gösterince vatandaşlar soluğu camilerde aldı

Diyarbakır'da termometreler 40 dereceyi gösterince vatandaşlar soluğu camilerde aldı
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Diyarbakır'da hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaşmasıyla vatandaşlar, serinlemek için başta Ulu Cami olmak üzere camileri tercih ediyor. Bazalt taşlarının serinliğinde dinlenen vatandaşlar, öğlen saatlerinde dışarı çıkmamaya özen gösteriyor.

Diyarbakır'da hava sıcakların artması ile birlikte vatandaşlar, başta camiler olmak üzere serin mekanları tercih etmeye başladı.

Kentte 40 dereceye yaklaşan sıcaklık, güneşte dayanılamaz hal alıyor. Sıcaklardan bunalan vatandaşlar da Ulu Caminin bazalt taşlarında serinliyor. Ortamı sıcaklığı dışarıya göre çok serin olan camiye gelen vatandaşlar, burada dinlenip ferahlıyor. Kentte vatandaşlar öğlen saatleri yerine akşam serinliğinde dışarı çıkmayı tercih ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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