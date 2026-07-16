Asma tavanda mahsur kalan güvercin kurtarıldı

Diyarbakır'da bir dairenin asma tavan boşluğunda mahsur kalan güvercin, vatandaşın fark etmesiyle kurtarıldı.

Olay, merkez Kayapınar ilçesi Mastfıroş Caddesi'ndeki bir sitenin 8. katındaki dairede yaşandı. Evdeki tuvaletin asma tavan boşluğundan gelen kuş sesini fark eden duyarlı vatandaş, merdiven yardımıyla tavan kapaklarını kaldırıp güvercini yakaladı. Güvercin daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı