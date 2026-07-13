Diyarbakır'da örtü ve orman yangını 12 saatte söndürüldü

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde çıkan örtü ve orman yangını 12 saat süren çalışmanın sonunda söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Yukarı Şeyhler ve Gazo mahallelerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık ve örtülü alanlarda etkili olan yangın, ekiplerin ve vatandaşların 12 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı