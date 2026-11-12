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Diyarbakır Çüngüş'te ayı ve iki yavrusu köpeklerce kovalanırken görüntülendi

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Diyarbakır Çüngüş'te ayı ve iki yavrusu köpeklerce kovalanırken görüntülendi Haber Videosunu İzle
Diyarbakır Çüngüş'te ayı ve iki yavrusu köpeklerce kovalanırken görüntülendi
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Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde kış uykusu öncesi bir ayı ve iki yavrusu, Fırat Nehri kenarında iki av köpeği tarafından kovalanırken cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüleri çeken vatandaş, ayıların bir süre sonra görüş mesafesinden uzaklaştığını söyledi.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde ayı ve iki yavrusu, kış uykusu öncesi görüntülendi.

Çüngüş ilçesi Geçit Mahallesi'nin karşısında Fırat Nehri kenarında, Erdal Karataş isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde, ayı ve iki yavrusunun iki av köpeği tarafından kovalandığı görüldü. Erdal Karataş, "Dayım Nurettin Demir ile ava gittik. Bir anda köpeklerimiz havlamaya başladı. Sesin geldiği yöne baktığımızda bir yetişkin ayı ve iki yavrusunun dağın yamacına doğru kaçtığını, köpeklerimizin de onları kovaladıklarını gördük. Bende cep telefonumu çıkartarak o anları kaydettim. Ayılar bir süre sonra görüş mesafesinden uzaklaştılar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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