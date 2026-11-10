Diyarbakır Çermik'te mahalle sakinleri bozulan yoldaki çukurları betonla dolduruyor

Diyarbakır Çermik'te mahalle sakinleri bozulan yoldaki çukurları betonla dolduruyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Bulundu Mahallesi sakinleri, geçtiğimiz yıldan bozulan mahalle yolunu kendi imkanlarıyla onarmaya çalıştı. İlgili kurumlara başvurup cevap alamayan sakinler, yoldaki çukurları beton harçla doldurup güvenli hale getirdi.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde vatandaşlar, bozulan köy yollarını kendi imkanları ile onarmaya çalıştı.
Geçtiğimiz yıldan bozulan Bulundu Mahallesi yolunu mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla onarmaya çalıştı. Mahalle sakinlerinden Cuma Aslan, ilgili kurumlara mahalle yollarının yapılması için başvurduklarını fakat herhangi bir cevap alamadıklarını belirterek, bu yüzden mahalle sakinleri olarak kendi aralarında anlaşarak bozulan mahalle yolundaki çukurları beton harçlarla doldurarak güvenli bir hale getirdiklerini söyledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı