Diyarbakır'da yerleşim alanında çıkan yangın paniğe neden oldu

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde çıkan anız yangını, paniğe neden oldu. Yangın, yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay Çukur Mahallesi Hevsel Bahçelerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı anızlar alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın bir yerde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı