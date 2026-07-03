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Elektrik direğindeki yuvada sahipsiz kalan yavru leyleklere şefkat eli

Elektrik direğindeki yuvada sahipsiz kalan yavru leyleklere şefkat eli
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde elektrik direğindeki yuvada ebeveynleri tarafından terk edilen 4 yavru leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından kurtarılarak bakım altına alındı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde elektrik direğindeki yuvada sahipsiz kalan 4 yavru leylek koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kaşıkçı köyünde bulunan elektrik direğindeki leylek yuvasını gözlemleyen vatandaşlar, uzun süredir yuvaya ebeveynlerin gelmediğini fark ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, ebeveynlerinin yuvayı terk ettiği ya da öldüğü değerlendirilen 4 leylek yavrusunun yuvada yalnız kaldığı tespit edildi. Yavru leylekler, bulundukları yerden güvenli şekilde alınarak bakım ve kontrollerinin yapılması amacıyla merkeze götürüldü. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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