Derede mahsur kalan karaca kurtarıldı

Artvin'in Arhavi ilçesinde Kapisre Deresi'nde mahsur kalan karaca, duyarlı vatandaşların müdahalesiyle kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde bulunan Kapisre Deresi'nde mahsur kalan bir karaca için vatandaşlar seferber oldu. Derede sıkıştığı fark edilen karaca, çevrede bulunan vatandaşların dikkatli çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kurtarılan karaca, herhangi bir zarar görmemesi için yapılan ilk kontrollerin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı