Denizli için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada Denizli için yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini ifade ederek uyardı.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıya göre, kent genelinde yağışların 3 Mayıs 2026 saat 12.00'den itibaren başlayarak 4 Mayıs 2026 saat 12.00'ye kadar etkili olması bekleniyor. Yapılan değerlendirmelerde yağışların yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olabileceği belirtildi. Meteoroloji, kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel ve su baskını, ulaşımda aksamalar, kar yağışı görülen bölgelerde buzlanma ve don olayı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini belirtti. - DENİZLİ

