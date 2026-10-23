Demirköy'de Tarım ve Orman ekipleri balıkçı teknelerinde balıkların boyunu ölçtü

Demirköy'de Tarım ve Orman ekipleri balıkçı teknelerinde balıkların boyunu ölçtüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde Demirköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balıkçı teknelerinde su ürünleri denetimi yaptı. Denetimde avlanan balıklardan örnek alınıp boy ölçümü yapıldı, avcılığın mevzuata uygunluğu kontrol edildi ve denetimlerin düzenli sürdüğü bildirildi.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, teknik personel tarafından su ürünleri denetimleri gerçekleştirildi.
Demirköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilgili mevzuat kapsamında yürütülen denetimlerde balıkçı teknelerinde kontroller yaptı. Denetimlerde, avlanan balıklardan örnekler alınarak boy ölçümleri gerçekleştirildi. Ekipler, ölçüm cetveli yardımıyla balıkların boylarını inceleyerek avcılık faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu kontrol etti.
İlçede su ürünlerine yönelik denetimlerin düzenli olarak sürdürüldüğü bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı