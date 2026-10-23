Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Demirköy'de Tarım ve Orman ekipleri balıkçı teknelerinde balıkların boyunu ölçtü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Demirköy'de Tarım ve Orman ekipleri balıkçı teknelerinde balıkların boyunu ölçtü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde Demirköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balıkçı teknelerinde su ürünleri denetimi yaptı. Denetimde avlanan balıklardan örnek alınıp boy ölçümü yapıldı, avcılığın mevzuata uygunluğu kontrol edildi ve denetimlerin düzenli sürdüğü bildirildi.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde, teknik personel tarafından su ürünleri denetimleri gerçekleştirildi.

Demirköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilgili mevzuat kapsamında yürütülen denetimlerde balıkçı teknelerinde kontroller yaptı. Denetimlerde, avlanan balıklardan örnekler alınarak boy ölçümleri gerçekleştirildi. Ekipler, ölçüm cetveli yardımıyla balıkların boylarını inceleyerek avcılık faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu kontrol etti.

İlçede su ürünlerine yönelik denetimlerin düzenli olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 27 sitede yayınlandı.
MESEM'lerde 36 milyon liralık vurgun iddiası! Eski okul müdürleri dahil 22 kişi tutuklandı

Yüz kızartıcı suçtan tutuklama! Aralarında eski okul müdürleri de var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin ünlü 3 markası satılıyor

Türkiye'nin ünlü 3 markası satılıyor! Hepsi tek kişiye gidecek
Girne'deki gemi faciasında ses kayıtları ortaya çıktı! Mürettebat 'Gemi batacak' demiş

Ses kayıtları ortaya çıktı! Mürettebat kendi arasında bunları konuşmuş
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber

Korkulan oldu! Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar! Kesenin ağzını açtı

Aziz Yıldırım'dan derbi öncesi flaş karar!

Dron saldırısına uğrayan tanker İstanbul Boğazı’ndan geçti! Boğaz trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı! İşte nedeni
Aile katliamı aydınlatacak yeni delil! Altın konuşmaları ortaya çıktı

Aile katliamı aydınlatacak yeni delil! Altın konuşmaları ortaya çıktı
Fransa'da protestolar futbolu vurdu! Dev maçın tarihi değişti

Bu görüntülerden futbol da nasibini aldı