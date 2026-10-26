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Datça'da sağanak, Palamutbükü kıyılarında deniz suyunun rengini değiştirdi

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Datça'da sağanak, Palamutbükü kıyılarında deniz suyunun rengini değiştirdi
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Datça'da aralıklarla etkili olan kuvvetli sağanak günlük yaşamı etkiledi; derelerden denize taşınan alüvyonlar Palamutbükü kıyılarında deniz suyunun rengini değiştirdi. Yol ve kaldırımlarda su birikintileri oluşurken vatandaşlara su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi.

Muğla'nın Datça ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından derelerden denize taşınan alüvyonlar, Palamutbükü kıyılarında deniz suyunun renginin değişmesine neden oldu.

Datça ilçesinde aralıklarla etkisini sürdüren kuvvetli sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı yol ve kaldırımlarda su birikintileri oluşurken, derelerden gelen çamurlu yağmur suları Palamutbükü kıyılarında denize ulaştı. Yağmur sularının beraberinde taşıdığı toprak ve tortular nedeniyle kıyı kesiminde denizin rengi değişti. Sağanağın ardından deniz yüzeyinde oluşan renk farklılığı dikkat çekerken, kıyı boyunca ortaya çıkan görüntü yağışın etkisini gözler önüne serdi. İlçede aralıklarla devam eden sağanak yağış nedeniyle vatandaşların su baskınları ve oluşabilecek diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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