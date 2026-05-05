Darende'de flora projesi için ilk saha çalışması tamamlandı

Malatya'nın Darende ilçesinde yürütülen "Darende Florası Projesi" kapsamında ilk kapsamlı saha çalışması tamamlandı. Çalışmalarla bölgenin bitki çeşitliliğinin kayıt altına alınması hedefleniyor.

Günpınar Vadisi Koruma Derneği öncülüğünde yürütülen proje ile Darende'nin zengin bitki örtüsünün tespit edilmesi, korunması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor. Proje kapsamında aynı zamanda yöre halkının doğayla ilişkisi ve Darende balına kaynaklık eden bitki türleri de araştırılıyor.

Projenin temellerinin, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneğinin Mart 2024'te Darende'de gerçekleştirdiği ziyaretle atıldığı belirtildi. Hazırlanan "Günpınar Vadisi'nin Taşkın Durumu, İmar Planı ve Ekosistem Değerlendirmesi" raporunun flora çalışmasına öncülük ettiği ifade edildi.2025 yılı hazırlıklarının ardından gönüllü araştırmacılardan oluşan ekip, 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında ilçede 5 gün süren ilk saha çalışmasını gerçekleştirdi. Beybağı, Sayfiye, Zaviye, Gökçeören, Çukurkaya, Hacılar, Yeniköy, Ulupınar, Baytarbağı, Akçatoprak, Akova, Ağılbaşı, Ilıca, Ozan, Yenice, Şuğul, Balaban ve Irmaklı mahallelerinde yapılan incelemelerde çok sayıda otsu ve odunsu bitki türü kayıt altına alındı. Türlerin teşhisi için fotoğraf arşivi oluşturulurken, kesin teşhislerin ilerleyen süreçte uzman akademisyenlerce yapılacağı bildirildi.

Çalışma kapsamında ayrıca, bölge ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olan Darende balının kaynağını oluşturan bitkilerin de incelendiği, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden Doç. Dr. Golshan Zare tarafından bu alanda derleme yapılacağı kaydedildi. Bunun yanında yöre halkının günlük yaşamda kullandığı bitkilerin yerel adları ve kullanım amaçlarının da kayıt altına alınacağı ifade edildi.

Bin 200 ile iki bin 100 metre arasında değişen yükselti, derin vadiler ve farklı jeolojik yapılar sayesinde Darende'nin zengin bir bitki çeşitliliğine sahip olduğu belirtilirken, ilçenin Anadolu Çaprazı üzerinde yer almasının da bu çeşitliliği artırdığı vurgulandı.Elde edilecek verilerin akademik çalışmalarla birleştirilerek kapsamlı bir veri tabanı oluşturulacağı, projenin sonunda ise Darende'nin bitki örtüsünü tanıtan bir kitap hazırlanmasının planlandığı bildirildi. Öte yandan proje sürecinde Darende Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de çalışmalara destek verdiği kaydedildi. - MALATYA

