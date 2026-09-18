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Çüngüş’te çıkan yangın üzüm bağlarına zarar verdi

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Çüngüş’te çıkan yangın üzüm bağlarına zarar verdi
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Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesi Yukarı şeyhler mahallesinde yerleşim yerine yakın bir alanda yangın çıktı.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi Yukarı şeyhler mahallesinde yerleşim yerine yakın bir alanda yangın çıktı. Yangında üzüm bağları zarar gördü.

Yukarı Şeyhler Mahallesi kırsal kesiminde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına müdahale etmek için itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye, jandarma ve çevredeki vatandaşların da desteği ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında üzüm bağları ve meşe ağaçları zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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