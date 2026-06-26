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Bahçesine giren tilkiyi elleriyle besledi

Bahçesine giren tilkiyi elleriyle besledi
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Çorum'da bir vatandaş, bağ evinin bahçesine gelen aç tilkiyi elleriyle besledi. Tilkinin korkmadan yiyecek aldığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Çorum'da bir vatandaş bağ evinin bahçesine gelen tilkiyi elleriyle besledi. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Çorum'da yiyecek arayan bir tilki, bir bağ evinin bahçesine girdi. Tilkiyi fark eden vatandaş ise yiyecek uzattı. Vatandaşlardan korkmayan tilki uzatılan yiyecekleri alarak karnını doyurdu. Vatandaşın yaban hayvanını kendi elleriyle beslediği o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tilkinin vatandaşın elinden yiyeceği alarak yediği görülüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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