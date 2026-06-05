Çorum'da aniden bastıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı

Çorum'da etkili olan sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşandı.

Çorum'da kuvvetli sağanak etkili. Aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, tente ve saçakların altına sığındı. Sağanak yağışlar sebebiyle bazı sokaklarda ise su birikintileri oluştu. Yağış kısa süre sonra sonra etkisini yitirdi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı