Çorum'da aniden bastıran sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı
Çorum'da aniden bastıran kuvvetli sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar tente ve saçak altlarına sığındı, bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.
Çorum'da etkili olan sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşandı.
Çorum'da kuvvetli sağanak etkili. Aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, tente ve saçakların altına sığındı. Sağanak yağışlar sebebiyle bazı sokaklarda ise su birikintileri oluştu. Yağış kısa süre sonra sonra etkisini yitirdi. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı