Köylüler yaptı, akın eden ziyaretçilerin bıraktığı çöpler vatandaşları canından bezdirdi

Çorum'da köyde yaşayan vatandaşların kendi imkanlarıyla yaptığı mesire alanı, ziyaretçilerin bıraktığı çöplerin yol açtığı çevre kirliliği sebebiyle köy dışından gelenlerin ziyaretine kapatıldı.

Çorum il merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kadıderesi köyü sakinleri bir araya gelerek gidebilecekleri ve piknik yapabilecekleri bir mesire alanı oluşturdu. Doğal güzellikleriyle kısa sürede dikkat çeken alan, sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların akınına uğradı. Bölgeye gelen bazı ziyaretçilerin piknik sonrasında bıraktığı yemek artıkları, plastik ambalajlar ve çeşitli çöpler çevre kirliliğine yol açtı. Çevreye verilen zarardan ve oluşan kötü görüntüden rahatsız olan köylülerin talebi üzerine Kadıderesi köyü Muhtarı Cesur Kaya, mesire alanını köy dışından gelen vatandaşların ziyaretine kapattı. Ziyaretçilerin bilinçsiz hareketleri ve doğaya verdikleri zarar karşısında büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Kaya, mesire alanını korumak adına mecbur kalarak böyle bir karar almak zorunda kaldıklarını ifade etti.

"Köylülerimiz dışarıdan gelen insanların pisliklerini temizlemek zorunda değiller"

Köy halkı tarafından yaptırılan mesire alanının hor kullanılmasının kendilerini üzdüğünü ifade eden köy muhtarı Cesur Kaya, "Biz burayı köyümüz için yaptık. Ama sosyal medyada biraz paylaşım olunca köy dışından, şehirden ve şehir dışından gelenler çok oldu ve burayı çok hor kullanmaya başladılar. Çünkü çok pis kullandılar ve su gözeleri hep tıkanmış durumda. Her şeyi de kırık şekilde bıraktılar. Köylülerin huzurunu kaçırdılar. Köylüler şu anda huzursuz, şikayetçi ve kimseyi istemiyor. Köylülerimiz dışarıdan gelen insanların pisliklerini temizlemek zorunda değiller. Dışarıdaki gelen insanlara açıktı ama bu şekilde kullandıkları için kapatmak zorunda kaldık" dedi.

"Bizi üzen ağırlıklı olarak doğanın doğal haliyle bırakılmaması"

Köy sakinlerinden Orhan Şahin de, "Bu mesire alanımızda yaklaşık bir aydır buradayız. Bir hafta içerisinde en az 4-5 gündür tadilat, tamirat, bakım ve temizlikle ulaşıyoruz. Bizi üzen doğanın doğal haliyle bırakılmaması. Atılan çöpler sebebiyle dışarıdan gelenlerin ziyaretine kapatarak sadece köyde yaşayanların kullanımı ile sınırlamak zorunda kaldık" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı