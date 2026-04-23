Çorum'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Çorum'da hava sıcaklığının düşmesinin ardından yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Çorum'da dün etkili olan sağanak yağış, bugün sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı köylerde de etkili oluyor. Kar yağışıyla birlikte yüksek rakımlı bölgeler beyaza bürünmeye başladı. Kar yağışının gün boyunca ara ara devam etmesi bekleniyor. - ÇORUM

