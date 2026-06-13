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Barajdan salınan fazla su tarım arazilerine ulaştı

Barajdan salınan fazla su tarım arazilerine ulaştı
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Denizli'nin Güney ilçesinde su seviyesi kritik duruma yükselen Cindere Barajı'ndan salınan fazla su, Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi'ndeki tarım arazilerine ulaştı. Üzüm bağlarında maddi hasar oluştu.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Güney ilçesinde, su seviyesi kritik duruma yükselen Cindere Barajından salınan fazla su, Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi'ndeki tarım arazilerine ulaştı.

Uzun yıllar ortalamasının üzerinde yaşanan yağışların ardından geçtiğimiz yıl kuruma noktasına gelen Denizli'nin Güney ilçesindeki Cindere Barajı doldu. Su seviyesi kritik seviyeye uşan barajdan bırakılan fazla su, Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi'nde bulunan kanalları aşarak tarım arazilerini bastı. Üzüm bağlarında taşan sulardan dolayı maddi hasara uğraklarını belirten üzüm üreticileri, durumun tespit edilerek mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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