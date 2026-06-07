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Dikmeli İlkokulu inşaatında çalışmalar yerinde incelendi

Dikmeli İlkokulu inşaatında çalışmalar yerinde incelendi
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Düzce İl Özel İdaresi, Çilimli Dikmeli İlkokulu inşaatında incelemelerde bulundu. Yetkililer, öğrencilerin modern ve güvenli eğitim ortamına kavuşması için çalışmaların planlanan takvimle sürdüğünü belirtti.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi tarafından yapım süreci sürdürülen Çilimli Dikmeli İlkokulu inşaatında incelemelerde bulunuldu. Yetkililer, öğrencilerin daha modern ve güvenli eğitim ortamlarına kavuşması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından yapım süreci ve kontrollük hizmetleri yürütülen Çilimli Dikmeli İlkokulu inşaatında incelemelerde bulunuldu. Genel Sekreter Nuri Çelik, İl Genel Meclis Üyesi İsmail Akalın, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü İlhan Güneşdoğdu ile köy muhtarı, okul inşaatında devam eden çalışmaları yerinde değerlendirdi. Gerçekleştirilen ziyarette projenin son durumu hakkında bilgi alınırken, inşaat kapsamında sürdürülen imalatlar sahada incelendi. Yetkililer, eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların yakından takip edildiğini ifade etti. Öğrencilerin daha güvenli, modern ve donanımlı eğitim ortamlarında öğrenim görmesini amaçlayan projenin planlanan takvim doğrultusunda sürdürüldüğü belirtildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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