Çevre Kanunu’nu ihlal eden kişiye 699 bin TL idari para cezası

Samsun'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından 2872 sayılı Çevre Kanunu'na uymayan bir kişiye en yüksek limitten 699 bin 245 TL idari para cezası uygulandı.

Türkiye'de nesli tehdit altında ve tehlikede olanlar ile nadir bitki ve hayvan türlerinin korunması esas alınıyor. Bu kapsamda Samsun'da nesli tehlike altında olan ya da nadir bulunan salep, göl soğanı, kum zambağı, Samsun lohusaotu (Aristolochia Samsunensis), telli turna, su samuru, şah kartal, Anadolu dağ turnası, porsuk ve alaca sansar gibi birçok bitki ve hayvan türü bulunuyor. Biyolojik çeşitliliğin sürmesi için korunan bu bitki ve hayvanlara zarar veren kişilere ise Çevre Kanunu maddeleri gereğince Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından 699 bin 245 TL'ye varan cezalar kesilebiliyor.

Salep, göl soğanı, kum zambağı gibi nesli tehlike altında olan bitki türlerinin doğadan toplanması yasak olup, izinsiz ve kaçak şekilde toplanmaları durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ceza maddesi olan 20'nci maddesinin (k) bendi kapsamında ceza uygulanıyor. Kanunun 9'uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak biyolojik çeşitliliği tahrip edenler, (e) bendinin ikinci paragrafı uyarınca sulak alanlar için yönetmelikle belirlenen koruma ve kullanım usul ve esaslarına aykırı davrananlar ile (f) bendinde belirlenen esas ve yasaklamalara aykırı hareket edenler, 2026 yılı için 699 bin 245 TL ceza ile karşı karşıya kalıyor. Ayrıca Anadolu dağ turnası, su samuru ve porsuk gibi yaban hayvanlarına zarar vermenin cezası 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile düzenleniyor. Kanun doğrultusunda Merkez Av Komisyonu Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre 2026-2027 av dönemi için su samurunun tazminat bedeli 130 bin TL, Anadolu dağ turnasının tazminat bedeli 95 bin TL ve porsuğun tazminat bedeli ise 5 bin TL olarak uygulanıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından 2026 yılının ilk 6 ayında 1 kişiye 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 699 bin 245 TL idari para cezası kesildi. Geçen yıl Samsun sınırları içerisinde kimseye bu maddeden idari para cezası uygulanmazken, 2024 yılında ise 7 kişiye toplamda 2 milyon 424 bin TL idari para cezası verilmişti.

Öte yandan doğanın öneminin öğretilmesi amacıyla yılın ilk 6 ayında Samsun'da 11 farklı eğitimde 422 öğrenciye tabiat eğitimi verilerek farkındalık oluşturuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı