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Diyarbakır'da kurtlar yerleşim yerine kadar indi

Diyarbakır'da kurtlar yerleşim yerine kadar indi
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yerleşim yerine inen iki kurt, bir vatandaşın güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaş, çevresindekileri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yerleşim yerine inen kurtlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Çermik ilçesinin Akpınar Mahallesi'ne inen kurtlar, Esvet Yılmaz isimli vatandaşın evine yerleştirdiği güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde iki kurdun birlikte dolaştıkları görüldü. Esvet Yılmaz, kurtların yerleşim yerine kadar inmesine şaşırdığını belirterek çevredeki vatandaşları bu hayvanlara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Doğal bir yaşam alanı olan Çermik ilçesi, bünyesinde pek çok yaban hayvan türünü barındırıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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