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Çankırı'da gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

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Çankırı'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle vatandaşlar ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıldı.

Çankırı'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış sebebiyle vatandaşlar ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeye göre, kent genelinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi. Açıklamada, özellikle yağış anında açık alanlarda bulunulmaması, su baskını riski bulunan bölgelerde tedbir alınması ve sürücülerin trafikte dikkatli seyretmesi konusunda vatandaşlar uyarıld. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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