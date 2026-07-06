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Çankırı'da ayı ve yaralı kurt fotokapanda

Çankırı'da ayı ve yaralı kurt fotokapanda
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Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapan kameralar, yaralı bir kurt ve ayının ormanda yürüyüşünü kaydetti. Görüntüler bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi.

Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapan kameralar ile yaralı kurt ve ayı görüntülendi.

Doğal yaşam çeşitliliğiyle dikkat çeken Çankırı'da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Ormanda yürüyen yaralı kurt ve ayı, yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi. Görüntülerde yaralı bir kurdun ve ayının, farklı zamanlarda ormanda yürüdüğü görülüyor. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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