Çanakkale'de okullarda su ürünleri ve sağlıklı beslenme eğitimi

Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından Halil Hafız Atan Ortaokulu'nda 'Balık Tüketiminin Beslenmedeki Rolü' konulu eğitim gerçekleştirildi. Eğitim çerçevesinde öğrencilere sağlıklı beslenmede su ürünlerinin önemi detaylarıyla anlatılırken, İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere oltaları hediye edilerek ödülleri takdim edildi. İl Müdür Yardımcısı Ahmet Kılınç, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Seydi Ali Doyuk ve teknik personelin de katılım sağladığı program, çocukların yoğun ilgisiyle karşılandı. - ÇANAKKALE

