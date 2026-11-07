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Bursa'da yaralı pelikan ve gri balıkçıl DKMP ekiplerince tedaviye alındı

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Bursa'da yaralı pelikan ve gri balıkçıl DKMP ekiplerince tedaviye alındı
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Bursa'da bitkin ve yaralı bulunan pelikan ile gri balıkçıl, vatandaş ihbarıyla DKMP Bursa ekiplerince tedaviye alındı. Veteriner hekim gözetiminde tedavileri süren iki kuşun sağlığına kavuşup doğal yaşamına dönmesi hedefleniyor.

Bursa'da bitkin ve yaralı halde bulunan pelikan ile gri balıkçıl kuşu, duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bursa 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alınarak tedaviye alındı.

Bursa'da yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmalarını sürdüren DKMP ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine harekete geçti. Bitkin ve yaralı halde bulunan bir pelikan ile gri balıkçıl kuşu ekipler tarafından teslim alınarak tedavi altına alındı. Veteriner hekimlerin gözetiminde tedavileri devam eden iki kuşun yeniden sağlığına kavuşması için çalışma yürütülüyor. Ekipler, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından pelikan ve gri balıkçılın yeniden doğal yaşamlarına dönerek özgürce kanat çırpmasını hedefliyor.

DKMP Bursa 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, yaralı kuşların kurtarılmasında duyarlı vatandaşların ihbarlarının önemli rol oynadığına dikkat çekilerek, ihbarda bulunan vatandaşlara teşekkür edildi.

Ekiplerin yaban hayatını korumaya yönelik çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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