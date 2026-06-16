Otluk alanda çıkan yangın korkuttu

Bursa Karacabey yolu Başköy istikametinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın ve yüksek sıcaklığın etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı. Hava sıcaklığının 36 dereceye ulaştığı bölgede yükselen duman ve alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yol kenarında başlayan yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, Karacabey yolu üzerinde seyir halinde olan sürücüler görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle zor anlar yaşadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı