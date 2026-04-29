Bursa'da domuzlar piknik alanlarına indi

Bursa'da akşam saatlerinde Bursa Kent Ormanı'nda yaşanan olay, piknik yapan vatandaşları hem şaşırttı hem de tedirgin etti.

Kent ormanındaki piknik alanında vakit geçiren vatandaşlar, bir anda alana inen iki yaban domuzuyla karşılaştı. İnsanların bulunduğu noktaya kadar yaklaşan domuzlar, kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.

Domuzlar bir süre çevrede dolaştıktan sonra piknik alanındaki çeşmeye yöneldi. Çeşmeden su içen yaban domuzları, daha sonra gözden kaybolarak ormanlık alana geri döndü.

O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. - BURSA

