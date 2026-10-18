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Burhaniye'de yağmur sonrası gökkuşağı İskele sahilinde ilgi odağı oldu

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Burhaniye'de yağmur sonrası gökkuşağı İskele sahilinde ilgi odağı oldu
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Burhaniye'nin İskele sahilinde yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı ilgi odağı oldu. Vatandaşlar fotoğraf çekmek için zamanla yarışırken, Elif Korkmaz gökkuşağının en fazla 10 dakika sürdüğünü söyledi.

Burhaniye ilçesinde, yağmurdan sonra gökyüzünde oluşan Gökkuşağı ilgi odağı oldu.

İskele sahilinde oluşan Gökkuşağını çekebilmek için çok sayıda vatandaş zamanla yarıştı. Gökkuşağı ile fotoğraf çeken 2 çocuk annesi Elif Korkmaz, İskele sahilinde zaman zaman aynı görüntünün yaşandığını söyledi. İskele sahilinde oturduğunu kaydeden Elif Korkmaz, "Sahilde çok sayıda tabiat olayına şahit oluyoruz. Yağmurdan sonra oluşan Gökkuşağı da çok güzel görünüyor. Ancak bu görüntü en fazla 10 dakika sürüyor. Onun için insanın elini çabuk tutması gerekiyor. Bende güzel görüntüler çektim. Paylaştığım fotoğraflar çok ilgi gördü" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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